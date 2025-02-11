Лолита сорвала юбку на сцене

Певица Лолита Милявская сняла с себя юбку на концерте в Красноярске

Певица Лолита Милявская сняла с себя юбку во время концерта в Красноярске. Об этом сообщает «Пятый канал».

Во время выступления Милявская призналась, что старалась во всем соответствовать обществу. Она вышла на сцену в длинной черной юбке и блестящем облегающем комбинезоне.

«Социум — это всегда замечательно. Он лучше всех знает, что можно, что нельзя: «Не сиди так — ноги расставила», «Тебе сколько лет? Ты пришла в короткой юбке». Я все понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61, чтобы ничего нигде не видно было. Но я чувствую по родственникам, что вы же не на это пришли», — заявила певица и сняла юбку.

Действие исполнительницы зрители поддержали аплодисментами. Лолита обратилась к интеллигенции после того, как осталась в комбинезоне.

«Каждый из вас, независимо от этого модного нынче слова «гендер», хоть мысленно, но уйдете в моем комбинезоне!» — отметила артистка.

В конце января Милявская в своем Telegram-канале отреагировала на попытку депутатки Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной отменить ее концерт в Красноярске фразой: «А это самый простой ход, чтобы тебя узнали». Она также предположила, что депутатка страдает комплексом Герострата.

В своем Telegram-канале Пензина оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».

Ранее Лолита пригласила оскорбившую ее депутатку на свой концерт.