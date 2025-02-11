Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лолита сорвала юбку на сцене

Певица Лолита Милявская сняла с себя юбку на концерте в Красноярске
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская сняла с себя юбку во время концерта в Красноярске. Об этом сообщает «Пятый канал».

Во время выступления Милявская призналась, что старалась во всем соответствовать обществу. Она вышла на сцену в длинной черной юбке и блестящем облегающем комбинезоне.

«Социум — это всегда замечательно. Он лучше всех знает, что можно, что нельзя: «Не сиди так — ноги расставила», «Тебе сколько лет? Ты пришла в короткой юбке». Я все понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61, чтобы ничего нигде не видно было. Но я чувствую по родственникам, что вы же не на это пришли», — заявила певица и сняла юбку.

Действие исполнительницы зрители поддержали аплодисментами. Лолита обратилась к интеллигенции после того, как осталась в комбинезоне.

«Каждый из вас, независимо от этого модного нынче слова «гендер», хоть мысленно, но уйдете в моем комбинезоне!» — отметила артистка.

В конце января Милявская в своем Telegram-канале отреагировала на попытку депутатки Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной отменить ее концерт в Красноярске фразой: «А это самый простой ход, чтобы тебя узнали». Она также предположила, что депутатка страдает комплексом Герострата.

В своем Telegram-канале Пензина оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».

Ранее Лолита пригласила оскорбившую ее депутатку на свой концерт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами