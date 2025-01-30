Лолита и депутат из Красноярска обменялись колкостями в сети: «Это перебор»

Певица Лолита Милявская поссорилась с депутатом из Красноярска в сети

Певица Лолита Милявская и депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина поссорились в сети. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Милявская в своем Telegram-канале отреагировала на попытку Пензиной отметить ее концерт в Красноярске фразой: «А это самый простой ход, чтобы тебя узнали». Она также предположила, что депутат страдает комплексом Герострата.

Пензина в свою очередь заявила в беседе с «МК», что не ожидала получить реакцию от звезды. Ответ Лолиты, по мнению депутата, лишь означает, что она «бьет в правильное место».

В своем Telegram-канале Пензина также оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».

«Наделяя меня комплексом Герострата, вы тем самым пытаетесь себя олицетворить с Артемидой — богиней целомудрия. Лолита Марковна, целомудрия!!! Но мне думается, что для женщины, способной публично ползать в полуголом виде на коленях, это прямо перебор...» — написала она.

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