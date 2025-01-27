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Бородина ответила на обвинения, что не берет дочерей в поездки

Телеведущая Бородина заявила, что нужно уметь отдыхать от детей
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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинениям, что редко берет дочерей с собой в отпуск.

Бородина отметила, что ее дети ходят в отпуск по 3-4 раза в год. По словам телеведущей, девочки ездят с ней во время школьных каникул.

«Вы предлагаете мне забирать детей из школы и сделать из них путешественников?!» — заявила знаменитость.

Бородина считает достаточным 3-4 поездки с дочерьми на отдых.

«А есть поездки без детей, день рождения, поездки с друзьями и т. д. Надо уметь отдыхать без детей только вдвоем или в компании, где детям не место», — рассказала телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного, блогера Николая Сердюкова.

Ранее Бородина объяснила, почему не использовала «Оземпик».

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