Стало известно, планирует ли Ирина Аллегрова завершить карьеру

Народная артистка России Ирина Аллегрова выступила на юбилейном концерте Игоря Крутого и понадеялась, что исполнила на нем не последнюю песню вместе с композитором. Об этом сообщает «СтарХит».

В конце августа появилась информация о том, что якобы Аллегрова планирует уйти со сцены. Тогда издание «СтарХит» сообщало со ссылкой на инсайдеров, что певица устала и в ближайшее время собирается окончательно завершить карьеру.

На недавнем концерте Крутой раскрыл, что Аллегрова давно предлагала ему создать совместную композицию. По его словам, певица просила об этом еще два года назад, но им не удалось посотрудничать.

«Ты ждешь, что я еще раз так скажу? Я при всех говорю: «Не пора бы вообще, а? А то что-то ты какой-то ветреный стал!» — заявила Аллегрова со сцены, и тем самым опровергла слухи о завершении карьеры.

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с начала 90-х годов стала выступать сольно.

В 1992 году вышел ее первый альбом, получивший название «Странник мой» — примерно в те же годы певица стала настоящей звездой российской эстрады и начала регулярно давать концерты на крупнейших площадках страны.

В 2010 году Аллегрова указом президента получила звание народной артистки России.

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