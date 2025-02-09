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Кушанашвили ответил Лолите после нападок на Киркорова

Шоумен Кушанашвили заявил, что Лолита отвернулась от него в период тяжелой болезни
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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал в YouTube-шоу «Каково?!» нападки Лолиты Милявской в адрес Филиппа Киркорова.

Милявская назвала Киркорова человеком, который предал всех своих собратьев. Кушанашвили ответил, что певица ничуть не лучше артиста. Он заявил, что Лолита отвернулась от него в период его борьбы с раком.

«Я был другом Лолиты и знаю, что такое дружба в ее представлении. Они пишут друг другу про дружбу: «Ты был другом, теперь ты предатель». Но то же самое, за что упрекает Милявская Киркорова, могу предъявить я. Что ж вы от меня отвернулись в самый тяжелый момент? Что ж вы от меня-то отвернулись?» — заявил телеведущий.

По словам Кушанашвили, Милявская пропала из его жизни после сообщений о его болезни. Как заявил шоумен, он на тот момент долгое время уже дружил с Лолитой.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее болезнь Кушанашвили стала предметом насмешек комиков.

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