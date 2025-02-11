«Магия пропала»: Селена Гомес о скандале с транс-актрисой из «Эмилии Перес»

Певица Гомес заявила, что не жалеет о съемках в «Эмилии Перес» после скандала

Певица и актриса Селена Гомес высказалась о скандале с фильмом «Эмилия Перес» на кинофестивале в Санта-Барбаре. Ее цитирует Variety.

Фильм в 2025 году получил наибольшее количество номинаций на премию Американской киноакадемии «Оскар». Картина оказалась в центре скандала после того, как журналисты нашли в сети резкие высказывания транс-актрисы Карлы Софии Гаскон, сыгравшей главную героиню.

Гаскон, по утверждению СМИ, писала противоречивые твиты о мусульманах, Джордже Флойде, расовом многообразии на церемонии вручения премии «Оскар» и о самой Гомес, которая играла с ней в «Эмилии Перес». В результате стриминговый сервис Netflix отказался от сотрудничества с Гаскон, ее убрали с афиши фильма.

«Некоторая часть магии пропала. Но я предпочитаю продолжать гордиться тем, что сделала, и просто благодарна. Я не жалею о съемках, и если бы могла, снялась бы в этом фильме снова и снова», — сказала она.

На фоне волны критики в соцсетях Карла София Гаскон извинилась за свои высказывания. Она сообщила, что хорошо понимает страдания людей, которых она могла обидеть, поскольку является членом ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Кроме того, она заявила, что некоторые из скандальных твитов не писала — в частности, не называла Селену Гомес «богатой крысой».

Сюжет комедийного мюзикла «Эмилия Перес» вращается вокруг юристки Риты (Зои Салдана), которая соглашается помочь наркобарону Хуану Дель Монте исчезнуть навсегда. Лента получила «Золотой Глобус» в категории «Лучший мюзикл/комедия».

Ранее режиссер Жак Одиар осудил Гаскон за попытку сделать из себя жертву после скандала.