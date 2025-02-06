Режиссер «Эмилии Перес» о скандале с транс-актрисой: «Ее слова непростительны»

Режиссер «Эмилии Перес» Жак Одиар высказался в беседе с Deadline о скандале с актрисой фильма Карлой Гаскон.

Недавно в соцсетях завирусились посты Гаскон, датированные 2020 и 2021 годами — о мусульманской культуре, трагедии с Джорджем Флойдом и премии «Оскар». На фоне волны критики в соцсетях актриса извинилась за свои высказывания. Она сообщила, что хорошо понимает страдания людей, которых она могла обидеть, поскольку является членом ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

По словам Одиара, ему тяжело вспоминать о работе с Карлой Гаскон, так как он хорошо относился к актрисе на съемках.

«И когда вы вдруг читаете, что этот человек сказал такие ужасные вещи, слова достойные того, чтобы за них ненавидеть, то вы как будто проваливаетесь в яму. То, что сказала Карла, непростительно», — сообщил постановщик.

Одиар признался, что не связывался с актрисой после скандала. Сейчас артистке, считает режиссер, нужно взять ответственность за свои действия, а не «прикидываться жертвой».

«Почему она вредит себе? Почему? Я также не понимаю, зачем она причиняет вред людям, с которыми она была очень близка. Я думаю о том, какую боль она причиняет всей съемочной группе, которая так усердно работала над этим фильмом. Я думаю о себе, о Зои [Салдане], о Селене [Гомес]. Я просто не понимаю, почему она продолжает нам вредить», — отметил Одиар.

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