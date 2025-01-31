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Испанскую транс-актрису осудили за расизм

Актрису Карлу Гаскон раскритиковали за расистские высказывания в соцсетях
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Актриса сериала «Эмилия Перес» Карла Гаскон извинилась за расистские высказывания после того, как ее раскритиковали интернет-пользователи. Об этом сообщает NBC News.

«Хочу признать, что разговоры вокруг моих старых сообщений в соцсетях болезненны <…> Как представитель ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), я хорошо понимаю эти страдания и глубоко сожалению из-за того, что могла причинить кому-то боль», — заявила актриса.

Внимание к постам Гаскон в соцсетях привлекла журналистка Сара Хаги. Она опубликовала скриншоты ее сообщений в соцсети X, датированные 2020 и 2021 годами. Впоследствии Хаги удалила запись, но картинки быстро завирусились в сети.

«Извините, но это только мне кажется, или в Испании стало больше мусульман? <…> В следующем году вместо английского нам придется учить арабский»; «Я так устала от всей этой херни: ислама, христианства, католицизма и всех этих дебильных верований, которые нарушают права человека», — писала Гаскон.

Актриса Карла Гаскон стала транс-женщиной в 2018 году в возрасте 46 лет. В том же году она выпустила автобиографию «Карси. Необыкновенная история», в которой откровенно рассказала о своем опыте.

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