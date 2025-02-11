С замка в Грязи счистили «пугачевскую плесень», которую ждали 10 лет

С замка народной артистки Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязи счистили мох. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, специалисты отмывают его от «пугачевской плесени» — так в работающей над ремонтом команде назвали мох, который покрыл стены дома и забор.

Архитектор Вера Горлицына предположила, что после избавления от мха замок, который оценивают в миллиард рублей, может стать дешевле. Она заявила, что появления этого задающего атмосферу средневекового замка растения ждали более 10 лет, а сланцевые камни для него пришлось везти из Германии.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов предложил передать замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь под государственные нужды.

Соседов отметил, что владелица замка живет в другой стране и вряд ли вернется в Россию. Он считает, что недвижимость Пугачевой можно превратить в детский дом, библиотеку или отдать под гуманитарные нужды.

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