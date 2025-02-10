Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тейлор Свифт освистали на Супербоуле

Певицу Свифт на Супербоуле освистали поклонники команды, против которой играет ее партнер
close
SamuelBrownRBT/X/Reuters

Поклонники команды «Филадельфия Иглз» освистали певицу Тейлор Свифт на Супербоуле — решающем матче сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом пишет Page Six.

Во время Супербоула Свифт показали на стадионном экране. Свифт покосилась в камеру и улыбнулась, по мнению очевидцев, она выглядела смущенной.

Издание уточнило, что место в VIP-ложе могло обойтись звезде в $3 млн.

Обладательница «Грэмми» присутствовала на матче, чтобы поддержать своего бойфренда Трэвиса Келси, играющего за «Канзас-Сити Чифс». Зрители реагировали так же, когда на экране появились другие известные фанаты «Чифс».

В ночь на 10 февраля на стадионе «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) прошел решающий матч сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В борьбе за чемпионский титул сошлись действующие обладатели трофея — «Канзас-Сити Чифс» — и «Филадельфия Иглз». По итогам игры «Иглз» взяли верх со счетом 40:22, завоевав свой второй Супербоул в истории.

Ранее сообщалось, что Кендрик Ламар вышел на шоу Супербоула в женских джинсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами