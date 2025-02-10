Тейлор Свифт освистали на Супербоуле

Певицу Свифт на Супербоуле освистали поклонники команды, против которой играет ее партнер

Поклонники команды «Филадельфия Иглз» освистали певицу Тейлор Свифт на Супербоуле — решающем матче сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом пишет Page Six.

Во время Супербоула Свифт показали на стадионном экране. Свифт покосилась в камеру и улыбнулась, по мнению очевидцев, она выглядела смущенной.

Издание уточнило, что место в VIP-ложе могло обойтись звезде в $3 млн.

Обладательница «Грэмми» присутствовала на матче, чтобы поддержать своего бойфренда Трэвиса Келси, играющего за «Канзас-Сити Чифс». Зрители реагировали так же, когда на экране появились другие известные фанаты «Чифс».

В ночь на 10 февраля на стадионе «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) прошел решающий матч сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В борьбе за чемпионский титул сошлись действующие обладатели трофея — «Канзас-Сити Чифс» — и «Филадельфия Иглз». По итогам игры «Иглз» взяли верх со счетом 40:22, завоевав свой второй Супербоул в истории.

Ранее сообщалось, что Кендрик Ламар вышел на шоу Супербоула в женских джинсах.