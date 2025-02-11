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Психотерапевт: Канье Уэст может стать опасным для окружающих

Психотерапевт Фомин: Канье Уэст явно болен и может быть опасным для окружающих
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Ashley Landis/AP

Американский рэпер Канье Уэст явно имеет давнее психическое расстройство и усугубляет свое состояние запрещенными веществами. Ему нужна срочная помощь, в противном случае его действия станут опасны для окружающих, заявил психотерапевт Евгений Фомин Общественной Службе Новостей.

«Все его странные поступки, например, публикация материалов для взрослых на многомиллионную аудиторию – это признак наличия ментального недуга. Человек с трезвым рассудком, а уж тем более, публичный, вряд ли себе такое позволит», – отметил специалист.

В данный момент музыкант вряд ли может трезво оценивать свои действия, а употребление психоактивных веществ и алкоголя усугубляет заболевание. В будущем все это грозит серьезными последствиями, опасностью для других людей и настоящей трагедией, подчеркнул врач. Он связал проблемы звезды также с неспособностью пережить славу, отметив, что на этом фоне Уэст начал считать себя полубогом.

Сейчас рэпер, вероятно, проходит лечение, но, судя по всему, оно часто срывается из-за отказа следовать рекомендациям. Все это приводит к наблюдаемым сегодня последствиям, заключил психотерапевт.

Напомним, за последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандалов. В том числе он объявил, что страдает аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор», признался в любви к Гитлеру и так далее. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист рассказал, сколько лет получил бы Канье Уэст в России.

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