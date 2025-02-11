«Прости, я пошел на СВО»: подругу Лолиты обманул муж из-за молодой любовницы

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что ее подругу бросил супруг после того, как женщина взяла на свое имя кредит на его машину.

«У меня есть знакомая, которая много лет считала себя в браке, т.е. официально люди не были расписаны, но вели совместное хозяйство. Они взяли на нее кредит на машину. И как-то она просыпается, а на кухне лежит записка: «Прости, любимая, я пошел на СВО», — начала артистка.

Знакомая, продолжила Милявская, плакала и молилась за избранника, пока спустя две недели мужчина не появился в компании новой молодой девушки. По словам Милявской, подруга узнала о пассии гражданского супруга от его сестры.

«Это я к чему все… Пожалуйста, не берите ни на кого кредиты, если они вам лично не нужны. И если вам с утра оставили записку, что я пошел на СВО, то это не всегда означает, что мужчина именно там», — подытожила Милявская.

Недавно Лолита Милявская сообщила об отмене своего концерта в Томске. По словам знаменитости, причиной стало то, что директор площадки «не захотел видеть» ее. Милявская уточнила, что из всех запланированных в феврале выступлений у нее состоится лишь концерт в Красноярске.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как ей сломал нос избранник-тиран.