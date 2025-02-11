Лолита о причинах срыва тура в России: «Передали, что не хотят видеть»

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что у нее состоится лишь концерт Красноярске в феврале.

«Томск отменили. Сделали это, как всегда, красиво и интеллигентно — за двое суток. Передали, что директор зала не хочет меня видеть, и что мы якобы не оплатили аренду. Хотя она оплачена. Ну а я что? Никаких суждений выносить не буду», — заявила знаменитость.

В Красноярск Милявская полетела воодушевленной: она отметила, что перед посадкой на самолет с ней перефотографировались все сотрудники аэропорта. Они благодарили артистку за творчество.

«Я такая счастливая. И надеюсь, что завтра будет такой классный концерт. Знаете почему? Я просто люблю свою работу и плохо работать не умею, потому что это стыдно», — подытожила звезда.

30 января сообщалось, что Лолита и общественница из Красноярска обменялись колкостями в сети. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина призывала отменить выступление артистки в городе. Знаменитость в свою очередь обвинила Пензину в хайпе.

Ранее сообщалось, что на лидера рок-группы «Ногу свело!» составили протокол.