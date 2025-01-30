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В России призвали приостановить концерты Филиппа Киркорова

Движение «Ветераны России» призвало приостановить концерты Киркорова в стране
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Филипп Киркоров/VK

Общественное движение «Ветераны России» призвало приостановить гастрольную деятельность Филиппа Киркорова в стране из-за его выступления на свадьбе в Нью-Йорке. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Ветераны России» считают, что культурному сообществу и государственным органам следует запретить Киркорову выступать «до тех пор, пока он не продемонстрирует истинную преданность стране».

«Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена», — сказано в обращении общественников.

Активистов, поясняет NEWS.ru, возмутило, что на нью-йоркском выступлении Киркоров «делил сцену» с Кристиной Орбакайте, поскольку ее позиция касательно СВО вызывает много вопросов у общественников.

«Мы уже становились свидетелями поступков, дискредитирующих народного артиста: участие в провокационных перформансах, «голой» вечеринке, защита Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), отказ от четких формулировок по поводу режима Зеленкого», — отметили «Ветераны России».

28 января СМИ cообщили, что народный артист России Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. На мероприятии также присутствовала event-менеджер Алена Галушко, которая занимается прокатом артистов из стран СНГ в США. В 2022 году Галушко активно высказывалась в поддержку Украины и организовывала благотворительные вечера, на которых выступали американские конгрессмены и украинские артисты.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская поссорилась с депутатом из Красноярска в сети.

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