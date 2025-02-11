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В Москве фильм о Пушкине с Юрой Борисовым увидели первые зрители

В Москве состоялась премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли
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В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в заглавной роли, передает РИА Новости.

Перед показом продюсер картины Петр Ануров отметил, что первый торжественный показ состоялся в Санкт-Петербурге 3 февраля.

«Нам очень радостно, что это показ для настоящих зрителей — не только наших гостей, но и тех, кто купил билеты, — это и есть, настоящие зрители, первые в Москве, которые увидят картину», — сказал он.

В фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» известного поэта сыграл Юра Борисов. Картина рассказывает о жизни Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. Другие роли в фильме исполнили Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф) и Флориан Десьендра (Жорж Дантес). В широкий прокат лента выйдет 14 февраля.

Обозреватель «Газеты.Ru» Анна Сирота побывала на петербургской премьере фильм и рассказала, как это было.

Ранее Юра Борисов раздал розы в московском метро.

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