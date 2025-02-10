Почему гопника можно превратить в Пушкина, а Пушкина в гопника — нет?

На петербургской премьере «Пророка» в Михайловском театре было в буквальном смысле не протолкнуться. Узкое фойе, оснащенное фуршетными столами и столиками, гудело, как пчелиный улей. И хотя от приезжих московских знаменитостей рябило в глазах, все задавали друг другу только один вопрос: «А вы Юру Борисова уже видели?» Народ сновал туда-сюда с бокалами в руках, пытаясь не пропустить новую российскую знаменитость. Даже по Ксении Собчак и Александру Петрову присутствующие равнодушно скользили взглядами, а каждая блестящая голова вызывала короткий всплеск ажиотажа. Все ждали Юру.

Еще бы — первый актер, номинированный на «Оскар» в истории современной России! Да, премия по нынешним временам вроде бы и объявлена не самой престижной, да и к жюри там есть вопросики (не у меня), но было бы глупо отрицать очевидное: после роли душевного русского гопника в фильме «Анора» Юра ворвался в мировой кинематограф практически как его знаменитый тезка Гагарин в космос. К «Аноре» можно относиться по-разному (лично мне фильм очень понравился), а вот Юру, кажется, обожает вся страна. Мы любим его за скромность и талант, добрейшую улыбку и даже за бритую голову, чего уж там скрывать.

И вот практически шокирующая новость: тот самый милый «гопник» Юра сыграл не просто поэта, а Поэта с большой буквы Пэ — самого Александра Сергеевича Пушкина ака наше все, ака солнце русской поэзии.

Подобная роль, да еще с Юриным амплуа — это, скажу я вам, такой огромный риск «бомбануть», что мало не покажется. Поэтому-то все и примчались в Михайловский театр на премьеру из столицы — увидеть, как там Юра сменит гладко выбритую голову на известные всем с детства кудряшки и бакенбарды, спортивный костюм на фрак и цилиндр, а вместо работницы секс-услуг отдаст свое сердце аристократке Наталье Гончаровой. И вообще, как он там в XIX веке обживется в статусе гения.

«Если будете говорить с Юрой, задавайте вопросы только про фильм, не нужно говорить про «Оскар», «Золотой глобус» и Анжелину Джоли», — на всякий случай инструктировали жаждущих пообщаться со звездой организаторы мероприятия. Про Анжелину я вообще не поняла, видно, что-то пропустила, да и какая могла быть Анжелина, если рядом с Юрой весь вечер была его жена Анна — роскошная красавица в белом платье с открытыми плечами. А про «Пророка» я очень даже хотела спросить: «Каково это — примерить на себя Пушкина?» Но пиарщики, продюсеры, помощники и ассистенты взяли Борисова в плотные клещи, из которых он периодически вырывался для автографов и селфи, поэтому наш с Юрой воображаемый диалог не состоялся — пришлось делать выводы самой, глядя на экран и внутренне охая, ахая и используя разные другие слова и междометия в процессе просмотра.

Когда я училась в школе, в ходу был анекдот про Брежнева. Пришел генеральный секретарь ЦК КПСС на выставку, остановился возле большой картины. Подходит к нему директор музея и спрашивает:

— Ну как вам, Леонид Ильич?

— Хорошая картина, отвечает Брежнев, — краски ушло много.

Вот и на фильм «Пророк» «краски» тоже ушло много. Россыпь звезд первой величины — от Анны Чиповской до Светланы Ходченковой, нереальные по красоте виды Петербурга, улучшенные с помощью цифровых технологий, буйство красок и фантазии создателей картины. Не буду углубляться в детали, сами все увидите, начиная с 14 февраля, если пойдете смотреть на Юру. Скажу только, что сюжет прост и всем знаком по школьной программе — фильм охватывает основные вехи жизни Пушкина от учебы в Царскосельском лицее до смерти в квартире на Мойке, 12 через два дня после дуэли с Дантесом.

Но есть кое-что, о чем создатели картины не предупреждают зрителей не афише. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — это, по сути, мюзикл. Теперь, вооруженные этим знанием, вы не вздрогнете, как я и весь наш ряд в ложе бенуара, когда лицейский класс дружно грянул рэп, и позже, когда Юра — Пушкин, в буквальном смысле воспарив в облаках вдохновения, выкрикивает: «Ай-ай, горячо, божественный глагол! Горячо, ай-ай!» — так авторы сценария и режиссер оформили процесс появления на свет «Бориса Годунова».

Графиню Воронцову в исполнении Ани Чиповской экранный Пушкин слегка залихватски называет Лизон (Лизон, кстати, тоже поет, но уже не рэп, а вполне себе попсовые песни в стиле «Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветууут». Весь фильм превращается в один большой и яркий клип, в котором есть все — и сам поэт, и балы-карнавалы, и мистические предсказания, и красивые полуобнаженные женщины, и император в сияющих медных латах, и партия в теннис, и белый заяц, и выстрелы, и даже настоящий француз в роли коварного Дантеса, и много-много музыки и танцев.

Есть все, кроме самой сути — магии поэзии Александра Сергеевича Пушкина, которая и делает его великим.

Актер Борисов в этом не виноват — наоборот, он сделал все, что мог, и даже больше. И кудряшки, и цилиндр, и идеальный маникюр смотрятся на нем неожиданно органично. И его фирменная улыбка странным образом идет Александру Сергеевичу, и даже редкие рыжеватые бакенбарды. В такую версию Пушкина веришь: вот же он — такой близкий, родной, понятный, душевный — практически дружище Пушкин. В общем, Юра не подвел, сыграл максимум из предложенного. А магия Пушкина — на то она и магия, чтобы ее нельзя было так просто поймать, зафиксировать, раскрасить и загнать на пленку или в цифру.

И вообще, как давно и очень убедительно объяснил нам пару веков назад сам Александр Сергеевич, невозможно «поверить алгеброй гармонию» — к сожалению для создателей картины и к счастью для всех нас. А за Юру Борисова я буду держать кулаки на всех премиях мира — он это заслужил.

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