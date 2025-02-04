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Фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли выйдет в международный прокат

В международный прокат фильм о Пушкине «Пророк» выйдет 14 февраля
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Новый фильм «Пророк. История Александра Пушкина» под руководством режиссера Феликса Умарова будет показан в нескольких европейских странах в ближайшие два месяца. Об этом ТАСС рассказал продюсер картины Вадим Верещагин.

«Премьера фильма пройдет по всей Европе с середины февраля по середину марта 2025 года», — отметил он, добавив, что кинолента вызвала интерес у многих стран, включая Австрию, Швейцарию, Францию, Германию, Испанию и Бенилюкс.

По словам продюсера, работа над азиатским направлением также ведется. В некоторых странах будет представлена дублированная версия фильма, в других — оригинал с субтитрами.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» станет художественной интерпретацией жизни писателя и выйдет на экраны 14 февраля 2025 года. Главную роль исполнил Юрий Борисов, который ранее был номинирован на «Золотой глобус» за свою работу в фильме «Анора».

Недавно телеведущая Ксения Собчак посетила предпоказ фильма «Пророк. История Александра Пушкина» и высказалась положительно о таланте Борисова.

Ранее российский актер, режиссер и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков объяснил номинацию актера Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».

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