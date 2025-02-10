Бывшая солистка SEREBRO раскрыла, что может заставить ее мужа ревновать

Певица Серябкина призналась, что откровенное платье не заставит ее мужа ревновать

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась в беседе с «Пятым каналом», что откровенное платье не заставит ее мужа ревновать.

По словам Серябкиной, она не знает, что может вызвать ревность у супруга.

«Потому что я никогда не делала таких вещей. Никогда не было такого», — уточнила знаменитость.

Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Артистка рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

В марте 2024 года исполнительница не стала комментировать слухи о том, что родила сына от продюсера Максима Фадеева. Она назвала этот домысел «смешным».

В январе 2025-го Фадеев признался, что не общается с Серябкиной. Он заявил, что ни с кем не поддерживает из бывших солисток группы SEREBRO по разным причинам. При этом, по словам продюсера, он относится к ним с теплотой.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди.

Ранее Серябкина пообещала подумать об участии в «Интервидении».