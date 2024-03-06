Серябкина не стала комментировать слухи об отце ребенка

Певица Ольга Серябкина не стала комментировать слухи о том, что родила сына от продюсера Максима Фадеева. Видео с исполнительницей опубликовал Telegram-канал «Звездач».

«Ну, это смешно комментировать», — призналась экс-солистка SEREBRO.

При этом Серябкина отреагировала на информацию о планах Фадеева возродить группу SEREBRO. Она пожелала продюсеру удачи и призналась, что будет рада увидеть новых участниц коллектива, если они представят слушателю «классный материал».

Ольга Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Артистка рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

Фадеев поженился 15 марта 1991 года на женщине, с которой познакомился в своем родном городе Кургане, Наталье. Продюсер признавался, что влюбился в супругу с первого взгляда и через несколько месяцев сделал ей предложение. У Фадеевых есть общий сын Савва, который родился 28 сентября 1997 года в Германии.

Ранее Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына.