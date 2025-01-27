Фадеев раскрыл отношения с Серябкиной

Продюсер Фадеев заявил, что не общается с экс-участницами группы SEREBRO

Продюсер Максим Фадеев признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не общается с экс-участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной.

Фадеев заявил, что ни с кем не общается из бывших солисток коллектива.

«У этого есть много разных причин. Но при этом я отношусь к ним с теплом», — заявил шоумен.

Фадеев также назвал маловероятной возможность, что Серябкина будет писать песни для новых участниц группы.

Женская поп-группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава.

Ранее Фадеев рассказал о запретах в группе SEREBRO.