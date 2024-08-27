Бывший муж Бородиной заявил, что «раньше жил как на пороховой бочке»

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его жизнь кардинально изменилась после встречи с супругой Валерией.

Омаров рассказал, что до встречи с Валерией «жил как на пороховой бочке». Предприниматель заявил, что «вырос» с супругой, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

«Вы не представляете, какая колоссальная работа была проделана. Сколько многочасовых разговоров было пройдено. И как мне в начале было тяжело слушать девочку, которой сначала 18, когда мы познакомились, потом 20, потом 23. И мне все время казалось: «Да что она может знать?» — рассказал бизнесмен.

Омаров отметил, что Валерия открыла ему огромный мир. По словам блогера, он трансформировался в отношениях с возлюбленной.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. 25 августа Валерия объявила о беременности.

Ранее Бородина объяснила, почему не разрешает дочери знакомиться с женой Омарова.