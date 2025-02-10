Артем Дзюба примерил на себя роль Кащея из «Слова пацана»

Футболист Артем Дзюба прошел собеседования на должности фоторедактора, актера и тренера нейросетей в новом выпуске шоу «Дежурный по Кинопоиску». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Дзюба записал актерские самопробы. Он примерил на себя известные роли как из зарубежных, так из в российских проектов. Футболист прочитал один из запомнившихся монологов героя Никиты Кологривова Кащея из сериала «Слово пацана». В нем персонаж заявляет, что стоит за улицу, а пацаны для него – все. Спортсмен назвал Кащея «максимально неприятным».

«Но он раз людям запомнился, то, значит, Никита Кологривый сыграл блестяще», — поделился футболист.

Дзюба признался, что скорее бы хотел сняться в кино, чем нет.

«Мне кажется, что кому-то это дано с рождения, кому-то дается постепенно. Но я думаю, что смогу, если буду работать с правильными людьми, которые смогут меня направлять. Я думаю, у меня есть потенциал», — отметил спортсмен.

Футболист отметил, что любит триллеры, детективы и ужасы и часто ходит на страшные квесты. Среди своих любимых фильмов он выделил российский «Ермак», снятый Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым, а также зарубежный «Храброе сердце» Мэла Гибсона.

Ранее экс-супруга Саши Барона Коэна впервые рассказала о разводе.