Гуф сообщил о смерти бывшего бойфренда Водонаевой

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сообщил о смерти бывшего бойфренда блогерши Алены Водонаевой — татуировщика Антона Короткова. Печальной новостью он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спи спокойно, друг», — подписал Гуф фотографию Короткова.

Алена Водонаева подтвердила у себя в соцсетях новость о смерти бывшего парня. Она опубликовала на своей странице несколько архивных фото и видео с Коротковым, сопроводив их картинкой-эмодзи в виде разбитого сердца.

Причину смерти татуировщика, которому было 37 лет, не называют. Родственники мужчины официально не подтверждали его смерть.

Алена Водонаева и Антон Коротков встречались в 2016 году. Расставание с мужчиной звезда объясняла тем, что он «неправильно себя вел».

Накануне сообщалось, что народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Предварительной причиной актера стали последствия ишемического инсульта.

Ранее умер актер из «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк.