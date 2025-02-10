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Гуф сообщил о смерти бывшего бойфренда Водонаевой

Бывший парень блогерши Водонаевой Коротков умер в 37 лет
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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сообщил о смерти бывшего бойфренда блогерши Алены Водонаевой — татуировщика Антона Короткова. Печальной новостью он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спи спокойно, друг», — подписал Гуф фотографию Короткова.

Алена Водонаева подтвердила у себя в соцсетях новость о смерти бывшего парня. Она опубликовала на своей странице несколько архивных фото и видео с Коротковым, сопроводив их картинкой-эмодзи в виде разбитого сердца.

Причину смерти татуировщика, которому было 37 лет, не называют. Родственники мужчины официально не подтверждали его смерть.

Алена Водонаева и Антон Коротков встречались в 2016 году. Расставание с мужчиной звезда объясняла тем, что он «неправильно себя вел».

Накануне сообщалось, что народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Предварительной причиной актера стали последствия ишемического инсульта.

Ранее умер актер из «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк.

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