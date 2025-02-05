Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пригожин о пропавшем на СВО зяте: «Шансов мало»

Продюсер Пригожин заявил, что помогает дочери после пропажи ее мужа на СВО
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «СтарХит» рассказал, что его дочери Данае тяжело после пропажи ее мужа на СВО.

Пригожин отметил, что знает некоторые обстоятельства происшествия, при которых пропал зять, но не хочет с ними делиться. По его словам, шансов на возвращение мужа дочери мало. Продюсер добавил, что старается помогать Данае при возможности.

«Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало», — поделился шоумен.

5 февраля Даная Пригожина сообщила, что ее муж Евгений Ткаченко без вести пропал на СВО. Зять продюсера находится в статусе «без вести пропавший» уже 1 год и 2 месяца.

Дочь продюсера вышла замуж за Евгения Ткаченко 3 марта 2022 года. Девушка рассказывала, что супруг долго добивался ее внимания — сначала Даная не верила в серьезность его намерений, мимолетные романы ее не интересовали, но позже доверилась ему. Иосифа Пригожина на свадьбе не было, он не хотел встречаться с бывшей женой, матерью Данаи.

В октябре 2023 года девушка перенесла микроинсульт, вскоре после этого ее мужа мобилизовали.

Ранее рэпер Потап уехал с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами