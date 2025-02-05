Пригожин о пропавшем на СВО зяте: «Шансов мало»

Продюсер Пригожин заявил, что помогает дочери после пропажи ее мужа на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «СтарХит» рассказал, что его дочери Данае тяжело после пропажи ее мужа на СВО.

Пригожин отметил, что знает некоторые обстоятельства происшествия, при которых пропал зять, но не хочет с ними делиться. По его словам, шансов на возвращение мужа дочери мало. Продюсер добавил, что старается помогать Данае при возможности.

«Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало», — поделился шоумен.

5 февраля Даная Пригожина сообщила, что ее муж Евгений Ткаченко без вести пропал на СВО. Зять продюсера находится в статусе «без вести пропавший» уже 1 год и 2 месяца.

Дочь продюсера вышла замуж за Евгения Ткаченко 3 марта 2022 года. Девушка рассказывала, что супруг долго добивался ее внимания — сначала Даная не верила в серьезность его намерений, мимолетные романы ее не интересовали, но позже доверилась ему. Иосифа Пригожина на свадьбе не было, он не хотел встречаться с бывшей женой, матерью Данаи.

В октябре 2023 года девушка перенесла микроинсульт, вскоре после этого ее мужа мобилизовали.

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