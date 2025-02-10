Жена Мартиросяна ответила, почему не обижается на шутки мужа

Жена Мартиросяна Жанна заявила, что на ее шутки нельзя обижаться

Писательница Жанна Левина-Мартиросян призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никогда не обижается на шутки мужа, комика Гарика Мартиросяна.

«Иначе он может подумать, что на мои шутки тоже можно обижаться. А на мои шутки обижаться нельзя!» — заявила писательница.

Один из подписчиков спросил, есть ли у Левиной-Мартиросян свои шутки. Жена артиста ответила, что нет. Она пошутила, что приколы ей пишет супруг за еду. Другой подписчик заявил, что у женщины не хуже юмор, чем у ее супруга.

«Спасибо, мама», — ответила Левина-Мартиросян.

Писательница в целом подошла с юмором в своей рубрике «вопрос-ответ». Она заявила, что чувство юмора ей передалось «половым путем». Она также призналась, что не хотела бы жить вечно.

«Столько денег на косметологов и пластических хирургов у меня нет», — поделилась жена комика.

Левина и Мартиросян поженились в 1998 году. В 2004-м у них родилась дочь Жасмин. А в 2009-м в их семье появился на свет сын Даниэль. Телеведущий подчеркивал, что дети избегают публичности и не хотят «ввязываться» в шоу-бизнес, и он с женой уважает их личное пространство.

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