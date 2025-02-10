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Стало известно, сколько стоила Канье Уэсту реклама футболки со свастикой

Mash: рэпер Канье Уэст потратил $8 млн за минуту рекламы на Супербоуле
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ye/X

Рэпер Канье Уэст потратил $8 млн (778 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») за рекламу на Супербоуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне стало известно, что в перерыве трансляции решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США был показан рекламный ролик, в котором Канье Уэст призывал всех перейти на сайт его бренда Yeezy, где на момент написания новости продавалась только футболка со свастикой.

Согласно информации Mash, всего за минуту рекламы Уэст потратил почти 800 млн рублей.

До этого сообщалось, что рэпер лишился своего аккаунта на площадке X. При попытке открыть страницу появляется надпись о том, что ее больше не существует. У музыканта было больше 33 млн подписчиков.

В начале 2025 года американский рэпер оказался в центре сразу нескольких скандалов. Музыкант успел объявить о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Позже артист опубликовал в своем аккаунте на платформе X около 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт освистали на Супербоуле.

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