В России снимут адаптацию турецкого хита «Черная любовь»

Отечественная студия Norm Production («Гусар», «Жуки», «Калимба») снимет адаптацию турецкой мелодрамы «Черная любовь». Об этом сообщают «Новости кинопроизводства».

На данный момент, отмечает Telegram-канал, проект находится в сценарной разработке. Первый сезон будет состоять из 85 серий. Его премьера состоится не раньше 2026 года. Других деталей о будущем проекте не сообщается.

Сериал «Черная любовь» выходил в России с 2015 по 2017 год. Всего в нем два сезона. Сюжет разворачивается вокруг сына парикмахера Кемаля Сойдера (Бурак Озчивит) и дочери успешного бизнесмена Нихан Сезин (Неслихан Атагюль), которые влюблены друг в друга и пытаются отстоять свою любовь.

В 2024 году вышел первый сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве», российской версии известного турецкого сериала с Ханде Рейчел и Керемом Бюрсином в главных ролях. В нем главную героиню Сашу (Эду Йылдыз в оригинале) сыграла актриса Лиана Гриба, а Никита Волков исполнил роль Сергея (Серкана Болата). Режиссером картины выступил Всеволод Аравин.

Ранее сообщалось, что звезда «Баффи — истребительницы вампиров» ответила на слухи о перезапуске сериала.