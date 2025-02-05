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Названо условие возвращения Алексея Кортнева на сцену России

Юрист Илья Русяев: Кортнев может вернуться на сцену России после раскаяния
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Юрист Илья Русяев назвал в беседе с ОСН условие возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на большую сцену в России.

Накануне актриса Яна Поплавская сообщила, что Алексея Кортнева «отменили» в Театре мюзикла после его критики СВО. Позднее пресс-секретарь театра Наталия Уварова уточнила, что в культурном учреждении действует запрет на проведение мероприятий Кортнева.

Илья Русяев пояснил, что сейчас перед лидером «Несчастного случая» стоит выбор: либо отказаться от своей позиции, либо продолжать придерживаться ее. Если Кортнев выберет последнее, то ему придется полагаться только на зарубежные гастроли и частные выступления в России.

«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», — заявил Русяев.

В 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения специальной военной операции России на Украине, после чего, как писали СМИ, артист уехал в США.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) объявил большой тур по Израилю.

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