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Итальянка порвала картину в галерее из-за неловкости

Giornale di Brescia: итальянка споткнулась и порвала картину XVI века в Брешии
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giornaledibrescia.it

Итальянка споткнулась и порвала картину XVI века в галерее Брешии. Об этом пишет издание Giornale di Brescia.

Пострадавшая работа принадлежала кисти мастера Моретто и датируется 1522–1524 годами. Картина представляет собой хоругвь, на одной стороне которой изображены двое неизвестных святых, а на другой Дева Мария в сопровождении представителей радикального религиозного движения дисциплината.

«Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала», — рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.

Из-за того, что линия разрыва была четкой, картина поддается полному восстановлению. Поскольку картина была застрахована, упавшая на нее женщина не будет обязана компенсировать ущерб.

До этого мужчина нашел на свалке картину Альбрехта Дюрера и продал ее за $33 тысячи.

Ранее Путин подарил президенту Ирана картину и самовар.

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