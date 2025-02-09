Итальянка порвала картину в галерее из-за неловкости

Giornale di Brescia: итальянка споткнулась и порвала картину XVI века в Брешии

Итальянка споткнулась и порвала картину XVI века в галерее Брешии. Об этом пишет издание Giornale di Brescia.

Пострадавшая работа принадлежала кисти мастера Моретто и датируется 1522–1524 годами. Картина представляет собой хоругвь, на одной стороне которой изображены двое неизвестных святых, а на другой Дева Мария в сопровождении представителей радикального религиозного движения дисциплината.

«Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала», — рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.

Из-за того, что линия разрыва была четкой, картина поддается полному восстановлению. Поскольку картина была застрахована, упавшая на нее женщина не будет обязана компенсировать ущерб.

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