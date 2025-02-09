Серябкина посоветовала не знакомиться с мужчинами на сайте знакомств

Певица Ольга Серябкина призналась, что не видит смысла искать возлюбленного на сайтах знакомств. Ее слова передает POPCAKE.

Серябкина считает, что женщинам стоит искать себе мужчину в реальной жизни.

«Ты сразу смотришь на него, на то, как он разговаривает, как себя ведет. Что он вообще делает», — поделилась артистка.

Серябкина также одобрила мужчин, которые на первом свидании называют женщин «любовью всей своей жизни».

Ольга стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. В 2019-м певица объявила об уходе из группы.

Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Артистка рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

В марте 2024 года исполнительница не стала комментировать слухи о том, что родила сына от продюсера Максима Фадеева. Она назвала этот домысел «смешным».

Ранее Серябкина рассказала, как бороться с комплексами.