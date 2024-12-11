Серябкина рассказала, как бороться с комплексами

Певица Ольга Серябкина заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что даже самый уверенный человек сталкивается с комплексами.

Серябкина считает, что бороться с комплексами необходимо работой над собой.

«Если это твоя внешность, нужно подобрать новый стиль, но принять себя. Если ты опаздываешь — начать собираться на час раньше. Кстати, я с этим работаю. Надо работать над собой», — поделилась исполнительница.

В ноябре Серябкина призналась, что в ее райдере нет странных пунктов, но есть один «особенный». Артистка сообщила, что просит организаторов выступлений предоставить ей в гримерку витамин С и теплые шерстяные носки.

В июле 2024 года kp.ru раскрывал, что частное выступление Ольги Серябкиной стоит не более 3 млн рублей. Ее гонорар за корпоратив сопоставим с ценником певицы Елки.

По данным издания, большинство российских звезд в разы увеличили гонорар, который они запрашивают за участие в корпоративе. Так, к примеру, Shaman может выступить за сумму от 5 млн рублей — за два года цена выросла на 3 млн рублей.

Ранее вышла дебютная песня нового состава группы SEREBRO.