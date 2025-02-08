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Анна Семенович рассказала, как поборола проблемы с психикой

Певица Анна Семенович призналась, что страдала от панических атак
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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что страдала от панических атак, когда профессионально занималась фигурным катанием.

«Когда была в спорте, я тогда еще не умела справляться с паникой! А причины очень простые у любой панички — это перегруз организма», — поделилась знаменитость.

Семенович посоветовала своим поклонникам со схожей проблемой больше отдыхать и научиться переключать внимание с тревожных мыслей.

Знаменитость также призвала фанатов перестать жить только работой. Она напомнила, что жизнь состоит из множества граней, каждая из которых должна быть в гармонии.

«Рекомендую заняться личной жизнью, найти какое-то хобби и жизнь наладится», — поделилась Семенович.

Недавно Семенович рассказывала, что поехала на Мальдивы за счет своего возлюбленного. Она признавалась, что ее избранник, предприниматель Денис Шреер «оплачивает многое».

Знаменитость перестала скрывать возлюбленного в июне 2024 года. Мужчина официально женат. Семенович поясняла, что на момент их знакомства у Шреера были сложные отношения с супругой: они не жили вместе, но растили общего ребенка.

Ранее сообщалось, что певица Юлия Савичева рассказала о жизни после анорексии.

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