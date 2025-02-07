Юлия Савичева о жизни после анорексии: «Я приняла свое тело»

Певица Юлия Савичева призналась, что приняла свое тело после борьбы с анорексией

Певица Юлия Савичева призналась, что смогла принять свое тело после борьбы с анорексией в подростковом возрасте. Ее слова передает сайт «Страсти».

В старых интервью Савичева рассказывала, что в 14-летнем возрасте страдала от расстройства пищевого поведения — она весила 37 кг при росте 160 см. Знаменитость признавалась, что триггером недуга стала несчастная любовь. По словам артистки, она смогла полностью побороть заболевание только в 16 лет после встречи со своим будущим мужем Александром Аршиновым.

«Я приняла свое тело. Сейчас не пытаюсь сидеть на каких-то жестоких диетах, хотя слежу за питанием. Я часто в кадре, а телевидение прибавляет еще 8–10 кг, поэтому так или иначе стараюсь следить за этим, но не усердствовать», — рассказала Савичева «Страстям».

Певица также поблагодарила мужа за то, что любит и принимает ее такой, какая она есть. Савичева заявила, что ей повезло с супругом.

Савичева и Аршинов узаконили свои отношения в 2014 году, а познакомились они в 2003 году. У пары есть дочь Анна, которая родилась в 2017 году в Португалии.

Ранее стало известно, как худели российские актеры.