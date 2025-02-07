Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юлия Савичева о жизни после анорексии: «Я приняла свое тело»

Певица Юлия Савичева призналась, что приняла свое тело после борьбы с анорексией
close
Личный архив

Певица Юлия Савичева призналась, что смогла принять свое тело после борьбы с анорексией в подростковом возрасте. Ее слова передает сайт «Страсти».

В старых интервью Савичева рассказывала, что в 14-летнем возрасте страдала от расстройства пищевого поведения — она весила 37 кг при росте 160 см. Знаменитость признавалась, что триггером недуга стала несчастная любовь. По словам артистки, она смогла полностью побороть заболевание только в 16 лет после встречи со своим будущим мужем Александром Аршиновым.

«Я приняла свое тело. Сейчас не пытаюсь сидеть на каких-то жестоких диетах, хотя слежу за питанием. Я часто в кадре, а телевидение прибавляет еще 8–10 кг, поэтому так или иначе стараюсь следить за этим, но не усердствовать», — рассказала Савичева «Страстям».

Певица также поблагодарила мужа за то, что любит и принимает ее такой, какая она есть. Савичева заявила, что ей повезло с супругом.

Савичева и Аршинов узаконили свои отношения в 2014 году, а познакомились они в 2003 году. У пары есть дочь Анна, которая родилась в 2017 году в Португалии.

Ранее стало известно, как худели российские актеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами