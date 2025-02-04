Анна Семенович раскрыла, кто оплатил ей поездку на Мальдивы

Певица Анна Семенович призналась, что полетела на Мальдивы за счет избранника

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поехала на Мальдивы за счет своего возлюбленного.

«Отдых и многое другое оплачивает Денис», — призналась знаменитость.

Анна Семенович состоит в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером. Певица перестала скрывать возлюбленного в июне 2024 года. Мужчина официально женат. По признанию знаменитости, у Шреера на момент их знакомства были сложные отношения с супругой: они не жили вместе, но растили общего ребенка.

Семенович также раскрывала, что избранник не знал о ее популярности в России, поскольку с детства жил в Германии. Звезда рассказывала, что предприниматель красиво за ней ухаживал в начале отношений, а потом они вместе начали путешествовать.

Недавно Семенович ответила Алене Водонаевой после того, как блогерша «прошлась» по ее молодому человеку. Водонаева называла Шреера в личном блоге «вот этим вот».

«Это не вот этот вот, это мой любимый мужчина. У него есть имя», — заявила исполнительница.

Семенович посоветовала Водонаевой быть добрее. По ее мнению, возможно, тогда жизнь блогерши «заиграет новыми классными красками».

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