Волочкова рассказала, как у нее украли платье за полмиллиона рублей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что мятное платье «Тиффани» за полмиллиона рублей у нее могли украсть во время выступления. После смены наряда оно осталось в VIP-комнате, где затерялось на фоне цветов, а когда звезда и её помощники кинулись — было поздно.

Кража произошла год назад в караоке-клубе «Forte&Пьяно», принадлежащем друзьям балерины.

«Мне выделили отдельную VIP-комнату под мою гримерку. А в тот год мне дизайнер сшил очень красивое платье мятного цвета. Я его один раз надела, а потом сменила наряд и, скорее всего, забыла там», — рассказала Волочкова Общественной Службе Новостей.

По словам танцовщицы, она заметила пропажу только после возвращения домой — оказалось, что наряд оставили ее помощники, не заметив этого из-за большого количества цветов и подарков. Балерина попросила посмотреть по камерам, куда могли переложить платье, но ей ответили, что его украли, так как в противном случае оно бы точно нашлось.

Волочкова подчеркнула, что платье было очень дорогим и «видным», добавив, что надеется на его возвращение после огласки инцидента.

Напомним, о похищении платья, которое для балерины заказал поклонник, накануне сообщил дизайнер Джемал Махмудов. Наряд был украшен ручной вышивкой, над которой дизайнер работал две недели.

Ранее Волочкова попала в больницу из-за проблем с суставами.