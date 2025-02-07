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Канье Уэст послал русским матом стилиста Гошу Рубчинского

Рэпер Канье Уэст матом обратился к стилисту Рубчинскому в российской соцсети
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Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст опубликовал на своей VK-странице обращение к стилисту Гоше Рубчинскому после того, как стало известно о прекращении их сотрудничества.

«Гоша [иди к черту]», — написал капслоком рэпер.

Рубчинский в свою очередь в той же соцсети ответил на пост исполнителя фразой: «Дед совсем уже выжил из ума».

Накануне российский дизайнер сообщил, что прекращает сотрудничество с брендом Канье Уэста из-за скандалов вокруг рэпера. Рубчинский также поблагодарил команду Yeezy за уникальный опыт, который «навсегда останется в его сердце».

Позднее Уэст намекнул, что Рубчинский ушел из компании не по собственной воле. В соцсетях рэпер рассказал о сотруднике, которого недавно уволили из-за его критики наряда жены Канье Бьянки Цензори на красной дорожке «Грэмми». Рэпер сообщал, что заблокировал и уволил «того ниггу», который не оценил выход Цензори.

Также Уэст написал свыше 20 постов за час про нацизм, евреев и Илона Маска. Среди прочего, он признался в любви Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом.

Ранее рэпер Канье Уэст подтвердил, что ему диагностирован аутизм.

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