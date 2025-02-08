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Стала известна непосредственная причина смерти Линча

TMZ: причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца
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Jordan Strauss/Invision/AP

Непосредственной причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

В документе указано, что Линч страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая могла быть вызвана продолжительным курением режиссера. В 2024 году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких, которая не позволяла ему надолго покидать дом. Линч признался, что курить он начал уже в восемь лет.

Режиссера фильмов «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча не стало 16 января в возрасте 78 лет.

До этого стало известно, что Дэвид Линч перед кончиной работал над мини-сериалом для стримингового сервиса Netflix.

Ранее последнее появление Дэвида Линча на публике назвали пророческим.

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