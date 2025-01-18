Дэвид Линч перед кончиной работал над мини-сериалом для Netflix

Американский режиссер Дэвид Линч перед кончиной работал над мини-сериалом для стримингового сервиса Netflix. Об этом заявил один из СЕО платформы Тед Сарандос в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сарандоса, сериал должен был запуститься в производство еще около пяти лет назад, но планы были заморожены сперва из-за пандемии, а после из-за болезни режиссера.

«Он предложил Netflix мини-сериал, за который мы ухватились. Это была постановка Дэвида Линча, наполненная тайнами, рискованная, но мы хотели отправиться в творческое путешествие с гением. Сначала ковид, затем некоторые неопределенности со здоровьем привели к тому, что проект так и не был реализован, но мы ясно дали понять, что, как только он сможет, мы в деле»

В СМИ уже появлялись слухи о том, что Линч может снять некие проекты для Netflix — среди их названий упоминались «Wisteria» и «Unrecorded Night».

Режиссера фильмов «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча не стало 16 января в возрасте 78 лет. В августе 2024 года он признался, что не выходит из дома из-за эмфиземы легких, развившейся после десятилетий курения.

Ранее последнее появление Дэвида Линча на публике назвали пророческим.