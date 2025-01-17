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Последнее появление Дэвида Линча на публике назвали пророческим

Режиссер Дэвид Линч говорил о покое во время последнего появления на публике
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Showtime

Последнее появление американского режиссера на публике перед кончиной поклонники назвали пророческим. Об этом пишет The Sun со ссылкой на ветку форума Reddit, где киноманы обсуждают уход кинематографиста.

Линч выступил по видеосвязи на благотворительном концерте своего фонда 12 сентября 2024 года в Линкольн-центре в Нью-Йорке. На мероприятии звезды рассказывали о преимуществах трансцендентальной медитации — методики медитации, к которой на протяжении многих лет прибегал Линч. Мероприятие вел актер Хью Джекман.

Джекман представил Линча как «творческого гения». Линч заявил в ответ, что «хотел бы поговорить ни о чем». Перед собравшимися он порассуждал об осознанности и покое, а после исполнил кавер на песню «Across the Universe» («Через Вселенную») группы The Beatles.

«Это было похоже на прощание», — согласились фанаты Линча в комментариях.

Режиссера фильмов «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча не стало 16 января в возрасте 78 лет. В августе 2024 года он признался, что не выходит из дома из-за эмфиземы легких, развившейся после десятилетий курения.

Ранее Стивен Спилберг почтил память Дэвида Линча.

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