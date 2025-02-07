Баста о Гуфе: «Самый нестабильный человек в моей жизни»

Рэпер Баста пожаловался, что не может закончить альбом из-за Гуфа

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пожаловался в шоу «Натальная карта», опубликованном на «VK Видео», на работу с рэпером Гуфом (Алексей Долматов).

«Самый нестабильный человек в моей жизни, за годы нашего, скажем так, творческого романа, — это Алексей. То он сидит, то он в дурке, то выходит…» — посетовал музыкант.

Вакуленко напомнил, что уже давно договаривался с коллегой о выпуске совместного альбома, который они никак не могут закончить.

«Договариваться с ним [Гуфом] просто, но потом ничего не получается», — заявил артист.

По словам Вакуленко, он по-прежнему надеется на сотрудничество с Гуфом, поскольку они уже пообещали людям выпустить совместную пластинку.

В сентябре 2023 года Баста заявлял, что больше не хочет работать вместе с Гуфом из-за проблем с психикой у коллеги. К тому моменту, признавался музыкант, было написано несколько крутых демок к альбому. Потом у Гуфа «произошел какой-то кульбит», и они приостановили работу.

В начале января стало известно, что Гуф открывает собственный лейбл. Еще до этого рэпер рассказывал, что намерен завершить гастрольную деятельность, поскольку «подустал скакать по сцене».

Ранее сообщалось, что солист «Иванушки International» предрек успех мюзиклу о группе.