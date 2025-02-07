Солист «Иванушки International» предрек успех мюзиклу о группе

Мюзикл о группе «Иванушки International» будет успешным среди россиян, так как на ее музыке выросло много поколений, считает солист группы Кирилл Туриченко. Это ностальгия и память для многих россиян, поэтому такой мюзикл привлечет внимание людей всех возрастов, заявил он НСН.

Напомним, планами создать мюзикл про группу «Иванушки International» на днях поделился композитор Игорь Матвиенко. Он заявил, что это как раз о том, чего людям не хватает — простые эмоции и очень добрая музыка. Туриченко признался, что очень рад этой новости.

«Уверен, что это будет иметь успех. «Иванушки International» — это ностальгия, группе 30 лет, на ней выросли целые поколения. Уверен, что мюзикл по «Иванушкам International» соберет больше, чем все остальные», — заявил артист.

Он назвал положительным моментом, что для мюзиклов начали использовать историю российской музыки, а не только ремейки. Важно, что в репертуаре «Иванушек» есть самые разные песни, которые слушали все члены семей в стране, родители ходили на концерты с детьми. Поэтому и на мюзикл о группе придут зрители всех возрастов, заключил Туриченко.

Ранее солист «Иванушек» признался, что выступает с группой с детства.