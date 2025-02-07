Куценко и Михалкова прочтут тексты Цыпкина о любви со сцены 14 февраля

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» 14 февраля литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представит программу ко дню всех влюбленных «Только о любви». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба проекта.

Рассказы о любви со сцены прочтут актеры Гоша Куценко, Виктория Исакова и Анна Михалкова, а также сам автор — писатель Александр Цыпкин.

«Лирическая комедия и драма – все переплетется в будоражащем коктейле из чувств и переживаний. В прекрасной компании резидентов «БеспринцЫпные чтения» и душевных текстов о любви 14 февраля обещает стать самым романтичным днем в году», — обещают организаторы.

Авторы проекта «БеспринцЫпные чтения» — писатель, драматург, сценарист и публицист Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. В рамках проектах отечественную прозу со сцены читают не только ведущие российские актеры, но и сами авторы текстов.

За девять лет существования «БеспринцЫпные чтения» провели свыше тысячи выступлений по стране и миру, открыли больше 100 новых авторов современной прозы, реализовали более 50 театральных постановок и экранизаций, а также выпустили семь сборников современных авторов и 10 книг самого Цыпкина.

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