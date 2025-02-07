Коллекционер заявил, что нашел легендарный меч пророка Мухаммеда

Коллекционер из Швейцарии заявил, что нашел легендарный меч пророка Мухаммеда «Зульфикар». Об этом сообщил швейцарский портал прессы, передает ТАСС.

Он приобрел артефакт еще в 2006 году у продавца из Бахрейна, но заинтересовался его происхождением только в апреле 2024 года из-за специфических надписей на клинке. Коллекционер отдал меч на изучение хранителям музеев в Объединенных Арабских Эмиратах, которые выявили несколько аспектов, позволяющих предположить, что это может быть настоящий меч «Зульфикар».

В материале говорится, что клинок изготовлен из индийской стали вутц, отлитой из специального сплава, а не из дамасской стали, как четыре других меча с аналогичным именем, известных в мире на текущий момент. Экспертиза швейцарской компании подтвердила, что меч относится к VI и VII векам, в отличие от других мечей с именем «Зульфикар». На острие нашли 180 насечек, которые говорят, что он применялся в боях.

Неназванный коллекционер также считает, что еще одним важным доказательством подлинности меча является тот факт, что из общего числа надписей на нем арабские слова составляют только 40%, а слова из тюркского и персидского языков — по 30%. Эти формы языка были широко распространены в географическом регионе, где мог проживать пророк Мухаммед.

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