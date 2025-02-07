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Коллекционер заявил, что нашел легендарный меч пророка Мухаммеда

Коллекционер из Швейцарии заявил, что нашел меч пророка Мухаммеда «Зульфикар»
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Коллекционер из Швейцарии заявил, что нашел легендарный меч пророка Мухаммеда «Зульфикар». Об этом сообщил швейцарский портал прессы, передает ТАСС.

Он приобрел артефакт еще в 2006 году у продавца из Бахрейна, но заинтересовался его происхождением только в апреле 2024 года из-за специфических надписей на клинке. Коллекционер отдал меч на изучение хранителям музеев в Объединенных Арабских Эмиратах, которые выявили несколько аспектов, позволяющих предположить, что это может быть настоящий меч «Зульфикар».

В материале говорится, что клинок изготовлен из индийской стали вутц, отлитой из специального сплава, а не из дамасской стали, как четыре других меча с аналогичным именем, известных в мире на текущий момент. Экспертиза швейцарской компании подтвердила, что меч относится к VI и VII векам, в отличие от других мечей с именем «Зульфикар». На острие нашли 180 насечек, которые говорят, что он применялся в боях.

Неназванный коллекционер также считает, что еще одним важным доказательством подлинности меча является тот факт, что из общего числа надписей на нем арабские слова составляют только 40%, а слова из тюркского и персидского языков — по 30%. Эти формы языка были широко распространены в географическом регионе, где мог проживать пророк Мухаммед.

В декабре сообщалось, что британец продал за $33 тыс. найденную на свалке картину Альбрехта Дюрера.

Ранее таможенники изъяли 37 живых жуков, замаскированных под японские закуски.

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