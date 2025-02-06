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Таможенники изъяли 37 живых жуков, замаскированных под японские закуски

CBS News: в аэропорту Лос-Анджелеса изъяли 37 жуков, замаскированных под снеки из Японии
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U.S. Customs and Border Protection

В аэропорту Лос-Анджелеса изъяли 37 живых жуков, замаскированных под японские закуски, пишет CBS News.

Сотрудники Таможенной и пограничной службы США в международном аэропорту Лос-Анджелеса обнаружили десятки живых жуков, спрятанных в упаковках японских закусок, шоколада и картофельных чипсов. Контрабанда была перехвачена во время досмотра груза, прибывшего из Японии воздушным транспортом. Общая стоимость изъятых предметов оценивается в $1480.

«На первый взгляд эти жуки могут показаться безобидными, но на самом деле они представляют серьезную угрозу для сельскохозяйственных ресурсов страны», — говорится в заявлении.

Специалисты пояснили, что такие насекомые могут стать вредителями, уничтожая растения, листья и корни, а также откладывая яйца на коре деревьев, что наносит ущерб лесам.

Экзотические насекомые часто пользуются спросом у коллекционеров и энтузиастов, а их незаконная торговля через интернет и подпольные каналы может приносить значительную прибыль. Однако для импорта живых насекомых в США требуется специальное разрешение от Службы инспекции животных и растений министерства сельского хозяйства США.

Обнаруженные жуки были переданы представителям министерства для дальнейшего изучения. Скорее всего, насекомые будут переданы в местные зоопарки, имеющие соответствующие разрешения, или добавлены в научные коллекции.

Ранее в США таможенники изъяли у пассажирки фекалии жирафа, из которых она хотела сделать бусы.

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