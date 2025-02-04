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В Казахстане отменили концерты «Наива»

Два концерта российской рок-группы «Наив» отменили в Казахстане
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Антон Денисов/РИА Новости

Концерты российской рок-группы «Наив», запланированные на 4 февраля в Астане и 6 февраля в Караганде, отменены. Об этом стало известно из сообщения группы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, по причинам, не зависящим от нас, концерты в этих городах не состоятся. Мы были готовы выступить даже при минимальном количестве зрителей, но обстоятельства сложились иначе», — говорится в обращении к фанатам.

В сообщении подчеркивается, что «ни организаторы, ни клубы не несут за это ответственности», однако конкретные причины отмены не раскрываются. Тем не менее 1 февраля концерт группы прошел в Алма-Ате.

На странице столичного клуба The Bus, где должен был пройти концерт 4 февраля, указано, что мероприятие перенесено, но новая дата пока не объявлена. Всем покупателям билетов была отправлена соответствующая рассылка. Аналогичное сообщение опубликовано и на странице карагандинского клуба «Свинцовый дирижабль», который также подтвердил отмену концерта 6 февраля.

В 2023 году концерты «Наива» уже отменялись в Перми, Ярославле и Череповце, причем в двух последних случаях это решение было принято по инициативе местного депутата.

Ранее на первый концерт Седоковой после трагедии с бывшим мужем не продали ни одного билета.

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