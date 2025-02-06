Стало известно о здоровье Оззи Осборна накануне воссоединения Black Sabbath

Жена Оззи Осборна Шэрон: супруг не может ходить, но сохранил голос

Супруга лидера Black Sabbath Оззи Осборна Шэрон призналась, что супруг радуется скорому воссоединению коллектива в полном составе на концерте в Великобритании. Ее слова передает The Sun.

По словам телеведущей, Осборн очень переживает перед выступлением. Она также рассказала, что из-за болезни Паркинсона муж больше не может ходить.

«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Его нельзя стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и у него пострадали ноги. Но его голос так же хорош, как и раньше», — заявила телеведущая.

Издание также цитирует Оззи Осборна, который недавно радовался в эфире радиошоу Sirius XM, что дожил до 2025 года.

«Я не могу ходить, но знаете, о чем я думал во время праздников? Несмотря на все мои жалобы, я все еще жив!» — говорил рокер.

Накануне стало известно, что группа Black Sabbath проведет 5 июля разовый концерт в оригинальном составе в британском Бирмингеме — городе, где родилась группа. В последний раз музыканты появлялись в полном составе в 2005 году.

Группа Black Sabbath, сформировавшая жанр хэви-метал, была основана в 1968 году. Они продали около 100 млн копий своих альбомов за 30 лет, но с 1995 года коллектив перестал выпускать новые лонгплеи.

Ранее режиссер Жак Одиар осудил Карлу Гаскон за попытку сделать из себя жертву после скандала.