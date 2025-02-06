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Барецкий рассказал, почему замок Галкина и Пугачевой может упасть

Шоумен Барецкий: земля под замком певицы Пугачевой не предназначена для тяжелых домов
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Александр Натрускин/РИА Новости

Замок народной артистки СССР Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь может упасть из-за качеств земли, заявил шоумен Стас Барецкий. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Барецкого, в деревне мягкая земля, которая для тяжелых домов не предназначена.

«Замок стоит у речки, своим весом перекрывает ее течение и сам рассыпается. Вполне возможно, что скоро замок начнет падать», — сказал он.

Шоумен переживает, что дом может начать заваливаться в сторону деревни. Здание, по его мнению, будет сложно продать. Сам Барецкий согласен самостоятельно профинансировать и отремонтировать замок, а также перекрасить его.

«На черном не так видно плесень. Хороший цвет, ритуальный», — резюмировал шоумен.

Накануне соседи Аллы Пугачевой рассказывали kp.ru, что певица по большей части живет в одиночестве на Кипре.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко признался, что в современной музыке ему не хватает песен, которые смогли бы прожить несколько лет.

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