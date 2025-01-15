Соседи Пугачевой на Кипре рассказали, как живет певица

Певица Алла Пугачева по большей части жила в одиночестве на Кипре. Об этом kp.ru сообщили соседи исполнительницы.

По данным издания, сначала Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми, дочерью Лизой и сыном Гарри, обосновались в Израиле, а потом они переехали на Кипр. Затем, как утверждают соседи певицы, дети артистов якобы начали жить и учиться в Лондоне, а Галкин гастролирует по миру.

«После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта», — заявили источники издания.

2 января Максим Галкин опубликовал видео с Аллой Пугачевой в преддверии Нового года. В ролике знаменитости показали, как танцуют вместе под хит «Ночь» Андрея Губина в одном из заграничных ресторанов.

Интернет-пользователи поблагодарили знаменитостей за поздравления в комментариях. Они также пожелали паре крепкого здоровья и счастья в 2025 году.

Ранее внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе.