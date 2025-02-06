Суд ответил на просьбу писателя Гениса исключить его из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы ответил на просьбу писателя Александра Гениса (признан в РФ иностранным агентом) исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В удовлетворении административного иска Генису отказали.

По данным Минюста, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан.

Александр Генис живет в Нью-Йорке. Работает на радио «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), также работал в эмигрантской газете «Новый американец», которую издавал писатель Сергей Довлатов.

Книга Гениса «Довлатов и окрестности» имела несколько изданий на русском языке. В соавторстве с Петром Вайлем выпустил книги «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «60-е: Мир советского человека», «Американа».

Минюст признал Гениса иноагентом в сентябре 2024 года.

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