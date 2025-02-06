Анджелина Джоли рассказала о карьере своих детей в кино

Актриса Джоли заявила, что ни один из ее шестерых детей не хочет сниматься в кино

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, рассчитывают ли ее дети на карьеру в кино. Об этом сообщает People.

49-летняя актриса во время дискуссии на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре заявила: она не думает, что кто-либо из ее шести детей имеет склонность к кино.

«Я всегда хотела, чтобы они были рядом, снимались в кино, потому что хотела, чтобы они знали, какая это замечательная семья, были творческими, были художниками... Им это не интересно», — сказала Джоли.

По словам актрисы, детям не нравится ничего из того, что связано со знаменитостями. Особенно это неприятно 18-летней Шайло.

Джоли добавила, что ее дети танцуют, рисуют, любят театр, но никто из них не мечтает оказаться на экране. При этом, отметила актриса, двое ее сыновей, Мэддокс и Пакс, работали помощниками режиссера на съемках фильма «Мария».

У Анджелины Джоли и актера Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Накануне Брэд Питт и Анджелина Джоли начали судебные разбирательства через месяц после развода.

Ранее Брэд Питт попросил помощи у Анджелины Джоли после аварии с сыном.